درون "الصياد" الروسي يضرب أهدافا جوية

سيجري درون "الصياد" الروسي عام 2021 لأول مرة رمايات بذخائر حية في ميدان أشالوك" التدريبي بجنوب شرق روسيا.

وقد شهد ميدان "أشالوك" في وقت سابق تحليقا لدرون "الصياد" الروسي الضارب الحامل أجهزة تحاكي صواريخ "جو – جو" القتالية. وذلك لفحص تكيف أجهزته اللاسلكية الإلكترونية على الرؤوس القتالية للصواريخ.

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وأعلن الخبراء بعد انتهاء التحليق أن الاختبار تكلل بنجاح تام.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المقصود بالأمر الآن هو إطلاق صواريخ "جو – جو" من داخل الطائرة من دون طيار.

إذن يمكن القول إن "الصياد " سيتحول إلى أول مقاتلة من دون طيار في العالم. أما توجيه الصواريخ التي يحملها الدرون فسيحققه طيار مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس. وسيختار طيار المقاتلة هدفا يضربه الدرون وسيتخذ قرارا بشأن نوع الصاروخ الذي يستخدمه.

وقالت الوكالة إن درون "الصياد" متعدد المهام يمكن أن يشارك مستقبلا في غارات جوية مكثفة يحققها سرب من المقاتلات المأهولة.

وتعتبر معظم المواصفات التقنية والتكتيكية للدرون سرية.

إلا أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الدرون يزن 20 طنا وتبلغ سرعته 1000 كلم/ساعة. كما يبلغ طوله 14 مترا وباع جناحه 19 مترا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا