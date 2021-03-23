"إيرباص" تختبر طائرة ركاب تعمل بالوقود البيولوجي

بدأ الأوروبيون في اختبار طائرة تعمل بالوقود البيولوجي. وستساعدهم نتائج الاختبار في إدراك مستقبل هذا النوع من الطائرات البيئية.

اكتسبت فكرة انتقال الطيران المدني الأوروبي إلى الطائرات البيئية عددا أكبر من الأنصار الذين ارتفع تفاؤلهم بعد أن بدأت شركة "إيرباص" الأوروبية في اختبار طائرة A350 العاملة بوقود يضم 100% من المكونات البيولوجية.

إقرأ المزيد

وقد أطلقت على المشروع تسمية ECLIF3 (مشروع الطائرة البيئية البديلة).

وضم المشروع شركة "إيرباص" ومركز DLR الألماني للبحوث العلمية وشركة Rolls-Royce البريطانية وشركة Neste الفنلندية المصنّعة للوقود البيولوجي، فضلا عن العلماء في جامعة مانشستر البريطانية والمجلس القومي الكندي للبحوث العلمية.

وتجري اختبارات طائرة Airbus A350-900 البيئية على الأرض وفي الجو باستخدام محركات Rolls-Royce Trent XWB . والغاية من الاختبارات هي جعل النقل الجوي الأوروبي أكثر بيئية.

أما الوقود البيئي الذي قدمته شركة Neste فأنتج من الكحولات المعالجة بالهيدروجين والأحماض الدهنية. وسيقوم الأخصائيون بعد انتهاء الاختبار بالمقارنة بين غازات العادم الناتجة عن استخدام الوقودين الكلاسيكي والبيولوجي.

يذكر أن شركة "إيرباص" سبق لها أن كشفت العام الماضي عن بعض النماذج لطائرات المستقبل وبينها الطائرة المزودة بمحركين تربينيين يعملان بالهيدروجين. وبمقدور تلك الطائرة نقل 100 راكب. أما المشروع الآخر من الطائرات الهيدروجينية فيقضي بنقل 200 راكب وذلك بفضل جعل جسمها عريضا ومفلطحا.

وقد أطلقت شركة "بوينغ" عام 2019 طائرة "بوينغ – 787" التي قامت برحلة جوية استغرقت 7 ساعات واستخدمت وقودا بمكونات تضم 50% من النباتات و50% من الكيروسين.

المصدر: ياندكس