الجيش الروسي ينشر فيديو رمايات تحققها سفينة عاملة بالوسادة الهوائية في بحر البلطيق

قامت سفينة الإنزال العاملة بالوسادة الهوائية "موردوفيا" برماية المدفعية على الأهداف البحرية والجوية في بحر البلطيق بالقرب من شاطئ ميناء كالينينغراد الروسي.

وقال ناطق باسم البحرية الروسية إن أسطول البلطيق الروسي يمتلك في الوقت الراهن سفينتي "موردوفيا" و"يفغيني كوتشيتكوف" من مشروع 12322 بصفتهما من أكبر سفن الإنزال العاملة بالوسادة الهوائية في العالم. وقامت السفينتان بأول رحلة بحرية بعد أن خضعتا للإصلاح والتحديث في مصنع السفن "يانتار" في مدينة كالينينغراد.

وقد نشرت البحرية الروسية مقطع فيديو أظهر تدمير الأهداف البحرية والجوية التدريبية من قبل سفينة الإنزال "موردوفيا" العاملة بالوسادة الهوائية، ثم قامت بإنزال مشاة البحرية على الشاطئ غير المجهز في بحر البلطيق.

وشاركت في التدريبات وحدات مشاة البحرية التابعة لأسطول البلطيق الروسي والتي أوكلت إليها مهمة خرق الدفاعات المعادية على الشاطئ باستخدام ناقلات الأفراد المدرعة "بي تي إر – 82 آ".

يذكر أن "موردوفيا" هي سفينة الإنزال العاملة بالوسادة الهوائية. وهي مخصصة لنقل مشاة البحرية والمعدات الحربية وإنزالها على الشاطئ غير المجهز.

ويسمح تصميم السفينة بأن تسير في البحر وعلى الشاطئ والمستنقعات في عمق دفاعات العدو.

المصدر: سلاح روسيا