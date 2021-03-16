أول شخص في "وداي السيليكون" ينتقد زوكربيرغ ويدعو لتفكيك "فيسبوك"
قال رئيس التخطيط العالمي في شركة "فيسبوك" بيني توماس إن قوة الشركة توازي قوة بلد ويجب تفكيكها، معتبرا أن "التاريخ لم يعرف ملكا حظي بقوة مارك زوكربيرغ".
وقال توماس لـ"Project Veritas": "لا يوجد ملك في تاريخ العالم حكم ملياري شخص، لكن زوكربيرغ فعل ذلك".
وأكد توماس أن "فيسبوك" يتسبب في "الكثير من الضرر" في العالم.
وقال: "تحتاج الحكومة الأمريكية إلى التدخل وتفكيك غوغل وفيسبوك"، مضيفا أن "القيام بذلك سيكون أفضل للعالم".
BREAKING: @Facebook Global Planning Lead Benny Thomas Reveals Dire Need for Government Intervention— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) March 15, 2021
'The Single Biggest Thing is this Company Needs to be Broken Up’
'No King in the History of the World has been the Ruler of Two Billion People, but Mark Zuckerberg is'#KingZuckpic.twitter.com/HdwCl9Sz06
ويعتبر توماس أول شخص يطالب بمزيد من التنظيم الحكومي لعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.
ولطالما اتهم الجمهوريون هذه الشركات بالتمييز ضد المحافظين، حيث طالب الرئيس السابق دونالد ترامب الكونغرس مرارا بإلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات، التي تمنح منصات التواصل الاجتماعي حصانة من المقاضاة على المحتوى المنشور على مواقعها.
المصدر: RT