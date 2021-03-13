شبكة الإنترنت تنشر فيديو لمنظومة درع صاروخية صينية

ظهرت على "تويتر" أول صور فوتوغرافية لمنظومة الدرع الصاروخية الصينية ذاتية الحركة HQ-19 (الراية الحمراء).

وأظهرت الصور الفوتوغرافية أن منظومة HQ-19 تضم رادارين قد يستخدم أولهما لكشف الأهداف، أما ثانيهما فيمكن أن يستخدم لتوجيه الصواريخ. وهناك نوعان من منصات إطلاق الصواريخ ومركز قيادة. وتم نصب كل مكونات المنظومة على الهيكل ثماني العجلات ورباعي الدفع.

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يذكر أن الصين لا تكشف عادة عن مبتكراتها العسكرية الجديدة التي تنتمي إليها منظومة HQ-19 . إلا أن وسائل الإعلام الصينية ذكرتها لأول مرة عام 2019 وقالت إن أسرة منظومات الدفاع الجوي الصينية يمكن مقارنتها بأسرة أمريكية للدفاع الجوي حيث تعتبر HQ-19 نسخة من Patriot الأمريكية. أما صاروخ HQ-26 فإنه نسخة من الصواريخ المضادة العمودية الأمريكية من طراز SM-3 التي يمكن إطلاقها من منصات ثابتة أو من السفن الحربية.

وتخصص HQ-19 ـ شأنها شأن THAAD الأمريكية - لاعتراض الصواريخ الباليستية وراء الأفق.

ويبلغ مدى عمل الرادار متعدد المهام التابع لـ HQ-19 نحو 4000 كيلومتر. وتم تزويد الصاروخ المضاد للمنظومة برأس توجيه حراري جانبي، ما يسمح بتدمير الأهداف في الغلاف الجوي ويضمن دقة فائقة للتوجيه. أما محرك الصاروخ فيعمل بالوقود الصلب.

المصدر: سلاح روسيا