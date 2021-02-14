روسيا تنجز اختبار نظام إنذار الضربات الصاروخية

قال سيرغي بويف، مدير عام شركة "فيمبل"، إنه تم إنجاز الاختبارات الحكومية للمنظومة الروسية للإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية.

وأضاف بويف، في حديث تلفزيوني: "أنجزنا في نهاية ديسمبر عام 2020، الاختبارات الحكومية لنظام الإنذار المبكر ككل، ولمركز القيادة بشكل خاص".

وتتضمن مهام نظام الإنذار المبكر الروسي، تلقي وتحليل المعلومات عن مسارات الصواريخ، بهدف التحذير من وقوع هجوم صاروخي على مراكز الإدارة والتوجيه الحكومية والقيادات العسكرية. وهذه المعلومات ضرورية لمنظومة الدفاع المضاد للصواريخ الذي يحمي موسكو. ويقدم هذا النظام كذلك، المعلومات والبيانات لمنظومة مراقبة المجال الفضائي.

ويضم النسق الأول من نظام الإنذار المبكر الروسي، مجموعة من الأقمار الصناعية الموحدة في منظومة فضائية واحدة، ويتألف النسق الثاني، من مجموعة من الرادارات الأرضية.

المصدر: نوفوستي