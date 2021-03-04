روسيا تكشف عن مواصفات جديدة لحاملتي المروحيات قيد البناء

سيكون بمقدور حاملتي المروحيات الروسيتين الجاري بناؤهما حاليا في ميناء كيرتش بشبه جزيرة القرم، نقل 16 مروحية و4 طائرات ضاربة من دون طيار.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية التي قالت إن حاملتي المروحيات الروسيتين "إيفان روغوف" و"متروفان موسكالينكو" من مشروع 23900 سترابض عليهما مروحيات صممها مكتب "كاموف" للتصاميم. والمقصود بالأمر هو نموذج بحري من مروحية "كا – 52 كا" وغيره من النماذج ، بما فيه قاتل الغواصات "كا – 27".

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ومن المميزات التي تتصف بهما حاملتا المروحيات الروسيتان قدرتهما على نقل كمية كبيرة من المعدات الحربية والسفن المساعدة والزوارق ومشاة البحرية.

وعلاوة على ذلك فإن من صفات سفن مشروع 23900 إزاحة 30 ألف طن من المياه وبمقدورها أن تنقل 6 سفن إنزال صغيرة، و 75 مدرعة، و 900 فرد من مشاة البحرية ومختلف التجهيزات المساعدة.

كما يمكن استخدام حاملتي المروحيات "إيفان روغوف" و"متروفان موسكالينكو" كمستشفى عائم وكسفينة قيادة تتولى الإشراف على تنفيذ عمليات الإنزال البحري. وتستطيع السفن من هذا النوع أن تقوم بمكافحة الغواصات والألغام وتساعد بأداء مهام حفظ السلام.

المصدر: سلاح روسيا