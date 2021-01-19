روسيا تطور عنفات توربينية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية

أعلنت شركة "ساتورن" التابعة لـ روستيخ" الروسية أنها تلقت قرضا من صندوق التمنية الصناعية في البلاد لتطوير عنفات توربينية جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال بيان صادر عن الشركة حول الموضوع "يهدف المشروع الجديد لشركة ساتورن لإطلاق الإنتاج المتسلسل لعنفات توربينية جديدة تدعى GTD-110M قادرة على توليد ما بين 90 و130 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، هذه العنفات ستلعب دورا أساسيا في ضمان أمن الطاقة الكهربائية في روسيا".

وأشار البيان إلى "ان المرحلة الأولى من مشروع تطوير العنفات من المفترض أن تنتهي عام 2023 وخلالها ستتمكن الشركة المصنعة من تطوير عنفتين من الطراز المذكور في السنة، وفي المرحلة الثانية التي ستمتد لعامين أيضا من المفترض أن تصنع الشركة 4 عنفات سنويا، وحتى عام 2030 من المفترض أن يتم تطوير 30 عنفة تلبي احتياجات السوق الروسية، وبتكلفة تتجاوز الخمسين مليار روبل".

ومن جهته قال نائب رئيس شركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف: "الشراكة ما بين ساتورن وصندوق التنمية الصناعية الروسي ستسهم في تطوير عنفات جديدة تماما لتوليد الطاقة، وهذه العنفات المحلية الصنع تضاهي نظائرها الأجنبية، والأهم من ذلك هو أن تكلفة إنتاجها أقل بكثير من تكلفة استيراد عنفات مماثلة".

youtube/24 NEWS plus

إقرأ المزيد

وتبعا للخبراء فإن العنفات الجديدة التي تسعى روسيا لتطويرها ستكون أقضل بكثير من ناحية إنتاجية الطاقة مقارنة بالعنفات الموجودة حاليا، فضلا عن أنها ستكون قادرة على العمل مع الوقود الغازي أو السائل.

المصدر: سلاح روسيا