"روس آتوم" الروسية تحطم رقما قياسيا في مجال الطاقة كان قد سجل في الحقبة السوفيتية

في 2020، الذي صادف الذكرى الـ75 للصناعة النووية الروسية، أثبتت شركة "روس إينيرغو آتوم" التابعة لـ"روس آتوم" مكانتها بصفتها أكبر شركة لإنتاج الطاقة في روسيا.

ووفقا لبيان صدر عن الشركة الروسية فقد أنتجت محطات "روس إينيرغو آتوم" أكثر من 215.746 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء.

وقال مدير عام "روس إينيرغو آتوم" أندريه بيتروف: "لقد أنهينا عام 2020 بتسجيل رقم قياسي مطلق في تاريخ الطاقة النووية الروسية، ولم نحقق ذلك إلا خلال العهد السوفيتي في عام 1988، عندما أنتجت جميع محطات الطاقة النووية 215.669 مليار كيلوواط/ساعة (بما في ذلك محطات الطاقة النووية في أوكرانيا وليتوانيا وأرمينيا)".

وبذلك، لم تحطم محطات الطاقة الكهروذرية الروسية الرقم القياسي السوفيتي فحسب، بل تجاوزت أيضا إنجازها السابق في مجال إنتاج الكهرباء المسجل في عام 2019 (208.7 مليار كيلوواط/ساعة)، بحوالي 7 مليارات كيلوواط/ساعة.

وساهمت عدة عوامل في زيادة توليد الكهرباء العام الماضي، وأهمها هو تقليص مدة حملات الإصلاح في وحدات توليد الطاقة النووية لتبلغ 130.5 يوما، وهو أمر أتاح لها إنتاج 2.4 مليار كيلوواط/ساعة إضافية، فضلا عن تحويل وحدة الطاقة رقم 6 في محطة "نوفوفورونيج" من دورة وقود مدتها 12 شهرا إلى دورة 18 شهرا.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1988 كانت تعمل 47 وحدة لتوليد الطاقة في الاتحاد السوفيتي، مقابل 37 وحدة تشغلها "روس إينيرغو آتوم" اليوم، ويأتي ذلك في وقت يجري فيه إعداد وحدة الطاقة رقم 6 المزودة بمفاعل VVER-1200 في محطة "لينينغراد" للتشغيل في عام 2021.

المصدر: RT