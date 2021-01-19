روسيا بصدد إنشاء مطارات عائمة في المحيط المتجمد الشمالي

بدأ مكتب "نيفسكي" الروسي للتصاميم في العمل على إعداد مشروع لمطار عائم يخدم مختلف أنواع الطيران المدني والعسكري الروسي.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في تقرير أصدره المكتب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيسه. وجاء في التقرير أن المكتب قد وضع ملامح خارجية أساسية للمطار العائم والجزيرة العائمة.

وأعاد التقرير إلى الأذهان أن المطارات العائمة قد تستخدم لتأمين عمل طائرات النقل والإنقاذ والطائرات الحربية في منطقة القطب الشمالي وكذلك لغرض تنقيب الثروات الطبيعية في البحار الشمالية وضمان الملاحة الحرة في الدرب الشمالي البحري ومساعدة وزارة الدفاع الروسية في أداء وظائف أقرانها في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن المطارات العائمة تضمن استخدم مدرج إقلاع وهبوط الطائرات في كافة ظروف الطقس والتموج العمودي والطولي للمنصة.

يذكر أن مكتب "نيفسكي" للتصاميم يعتبر جهة روسية تقنية تصميمية سبق لها أن تولت تصميم مختلف أنواع السفن وحاملات الطائرات ومعدات تدريب الأفراد على قيادتها. وقد صمم المكتب ما يزيد عن 300 سفينة مدنية وعسكرية، بما فيها سفن كبيرة الحجم للصين والهند.

المصدر: تاس