العسكريون الروس يتدربون على استخدام الدبابات للتعامل بسرعة مع العدو

نشرت وسائل إعلام روسية جانبا من التدريبات التي خضعت لها بعض قوات المدفعية في الجيش، وتمرن العسكريون فيها على استعمال الدبابات للتعامل بسرعة مع مختلف أنواع الأهداف المعادية.

وقالت قناة "زفيزدا" الروسية إن عسكريين من فرق المدرعات التابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية في الجيش أجروا مؤخرا تدريبات خاصة لاستخدام دبابات T-80 في ميدان "غولوفينكي" العسكري بضواحي العاصمة موسكو.

وخلال التدريبات المذكورة تمرن الجنود على إطلاق النار من مدافع الدبابات، وكانت مهمتهم الأساسية اكتشاف الأهداف المعادية التي تحاكي مدرعات العدو الافتراضي وتحديد مواقعها والتعامل معها في فترات لا تتجاوز الـ 70 ثانية.

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كما تمرن الجنود خلال التدريبات أيضا على استعمال مدافع "كورد" الرشاشة الثقيلة المثبتة على الدبابات للتعامل مع الدرونات والطائرات المسيرة المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وشارك في تلك التدريبات تبعا لوزارة الدفاع الروسية حوالي 150 عسكريا وأكثر من 40 آلية عسكرية، كما قطعت الدبابات خلال المرحلة النهائية من التمارين مسافات وصلت إلى 40 كلم، متجاوزة جميع العقبات التي كانت موجودة في ميدان التدريب.

المصدر: زفيزدا