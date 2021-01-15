الجيش الروسي يجري تدريبات واسعة بمشاركة القوات البرية والجوية

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الجيش بدأت مؤخرا تدريبات واسعة النطاق في المناطق الشرقية من البلاد.

وتبعا للمصادر فإن وحدات المشاة التابعة لقوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي بدأت مؤخرا تدريبات واسعة في مناطق الشرق الأقصى للبلاد، وبمشاركة أكثر من ألفي عسكري.

وخلال التدريبات سيتمرن الجنود على صد الهجمات المعادية على المواقع العسكرية، والتعامل مع أنماط الحروب الجديدة التي تعتمد على الطائرات المسيرة للعدو الافتراضي، وسيتدربون على استعمال مختلف أنواع الأسلحة بمارفيها المدرعات والدبابات والرشاشات الثقيلة، وستجرى التدريبات ليلا ونهارا وفي ظروف الطقس القاسية التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

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وبالإضافة إلى القوات البرية أجرت وحدات من سلاح الجو التابعة لقوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي أيضا تدريبات في منطقة كومسومولسك على الآمور، شاركت فيها 20 مقاتلة حديثة من طراز Su-35S وقاذفات من طراز Su-34، وتمرن الطيارون على التحليق على ارتفاعات عالية وأداء مناورات معقدة تساعدهم أثناء المعارك الجوية.

المصدر: سلاح روسيا