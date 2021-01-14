روسيا قد تزوّد طائرات النقل العسكرية بأسلحة موجهة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا قد تطور طائرات نقل الجنود مجهزة بأسلحة وذخائر موجهة.

وحول هذا الموضوع قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لصحيفة إزفيستيا "إن وزارة الدفاع الروسية عدلت المتطلبات المتعلقة بالطائرات الهجومية التي تستخدم للعمليات الخاصة، والمطورة عن طائرات النقل العسكرية التقليدية، أي أن هذه الطائرات من الممكن أن تحصل على مدافع رشاشة من عيار 57 ملم، وعلى قنابل وصواريخ موجهة دقيقة".

وأشار المصدر إلى "أن طائرات النقل العسكرية المزودة بالأسلحة ستساعد في دعم القوات العسكرية على أرض المعارك، وذخائرها ستساهم في تدمير مواقع العدو ليلا ونهارا، وأن مشروع تطوير مثل هذه الطائرات بدأ في روسيا منذ العام 2016، وكانت قد اختيرت لهذا الغرض طائرات النقل العسكرية An-12، لكن تبين فيما بعد أنها لا تلبي جميع المتطلبات".

ومن جهته قال الخبير العسكري الروسي، فلاديسلاف شوريغين في مقابلة صحفية حول هذا الموضوع: "نحن غير واثقين من ضرورة تطوير طائرات من مثل هذا النوع حتى الآن، فالأمريكيون لديهم طائرات مشابهة هي طائرات AC-130 العسكرية، مثل هذه الطائرات قادرة على شن هجمات على مواقع المسلحين والإرهابيين لكنها قد لا تكون فعالة في ظروف الحرب مع عدو خطير".

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وتملك روسيا حاليا خبرة في استعمال طائرات النقل العسكرية المسلحة، فبداية الألفية الجديدة كانت قد عدلت طائرات من نوع An-72P وسلحتها بمدافع رشاشة وصواريخ غير موجهة، وأدخلتها الخدمة لتعمل كطائرات للدوريات في مناطق الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: سلاح روسيا