سلاح الجو الروسي يحصل على قاذفات استراتيجية مطورة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن سلاح الجو في جيش بلاده سيحصل على قاذفات Tu-160 المطورة والمعدلة عام 2021.

وفي مقابلة صحفية قال المسؤول: "ستتحسن قدرات سلاح الجو الروسي بفضل تزويده بقاذفات Tu-160 الاستراتيجية المعدلة والتي يتم إنتاجها حاليا، لقد أبرمت العقود الحكومية للحصول على هذه الطائرات، وبدءا من العام القادم سيبدأ الجيش باستلامها".

وأضاف "في السنوات السبع المقبلة من المنتظر أن يتضاعف عدد هذه الطائرات في سلاح الجوي الروسي بمقدار مرة ونصف المرة، كما يفترض أن يتم توسيع أسطول الطائرات العسكرية للجيش في إطار برنامج التسليح الحكومي للفترة ما بين 2024 و2033".

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وتعتبر قاذفات Tu-160 اليوم من بين أفضل القاذفات الاستراتيجية البعيدة المدى، نظرا لقدراتها الرادارية العالية وإمكانية التحليق لمسافات بعيدة تصل إلى أكثر من 7000 كلم وبسرعة تصل إلى 2200 كلم/ ساعة، فضلا عن أنها مصممة لحمل عدة صواريخ من نوع Kh-101 و Kh-55SMالمزودة برؤوس حربية عادية ونووية، والتي يمكنها ضرب أهدافها على مسافات تزيد عن ثلاثة آلاف كلم، أي أن هذه الطائرات قادرة على ضرب العدو دون الدخول في مجال مضاداته الجوية.

المصدر: سلاح روسيا