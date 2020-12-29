سلاح البحرية الروسي يحصل على سفينة صاروخية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في جيش البلاد سيتسلم سفينة صاروخية متطورة قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال بيان صادر عن الخدمة "في الـ 30 من ديسمبر الجاري، وخلال احتفال رسمي سيجري في مدينة سيفاستوبل، سيتم رفع أعلام البحرية الروسية على سفينة Graivoron الصاروخية الجديدة لتسليمها لأسطول البحر الأسود التابع للجيش الروسي، وسيشارك في الاحتفال ممثلون عن قيادة سلاح البحرية في روسيا، وممثلون عن رابطة المحاربين القدامى في الجيش، وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية الروسية".

وأشار البيان إلى أن Graivoron تعتبر تاسع سفينة من أسرة (بويان-إم) تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 21631، وتقرر ضم هذه السفينة لسلاح البحرية في الجيش بعد أن اجتازت جميع الاختبارات المطلوبة، والتي بدأ آخرها في سبتمبر الفائت.

وتتميز سفن (بويان-إم) التي تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور بأنها قادرة على تنفيذ مختلف أنواع المهام في البحار والأنهار الكبيرة، فضلا عن قدراتها العالية على المناورة وتنفيذ مختلف المهام التي تتعلق بحماية وتعزيز الأساطيل البحرية، إضافة إلى أنها مجهزة بأحدث المنظومات المدفعية والصاروخية التي تتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البرية والبحرية والجوية، كما أنها مسلحة بصواريخ Kalibr-NK البعيدة المدى .

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ويبلغ طول هذه السفن 74 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 850 طنا، ويمكنها حمل طواقم يصل عدد أفرادها إلى 52 شخصا، والعمل لمدة 10 أيام دون التزود بالمؤن والوقود، وقطع مسافات تصل إلى 2500 ميل خلال المهمات، بسرعة 25 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا