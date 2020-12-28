روسيا تنزل إلى المياه سفينة أبحاث متطورة

أعلن مصنع "يانتار" الروسي أنه أنزل إلى المياه مؤخرا سفينة أبحاث بحرية متطورة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن "في أحد الأحواض التابعة لمصنع يانتار الروسي أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة الأبحاث البحرية الجديدة يفغيني غوريغليدجان، والتي أشرفت على تطويرها، ألينا كونايتي، كبيرة المصممين في المصنع.. جرى إنزال السفينة إلى المياه في احتفالية رسمية حضرها خبراء من المصنع وعدة شخصيات حكومية".

youtube/24 NEWS plus

وكانت مصادر في مصنع "يانتار" قد أشارت في فبراير الفائت إلى أن السفينة وبعد إنزالها إلى المياه وخضوعها للاختبارات اللازمة من المفترض أن تسلّم إلى الإدارة العسكرية الروسية خريف 2021، وأشار المتحدث باسم المصنع حينها، سيرغي ميخالكوف، إلى أن السفينة كانت من المفترض أن تسلم قبل هذا الموعد لكن تطويرها تأخر كون الجهة التي ستتسلمها وضعت بعض الملاحظات أثناء التطوير لإدخال بعض التعديلات.

youtube/24 NEWS plus

إقرأ المزيد

ويبلغ مقدار إزاحة هذ السفينة للمياه 4000 طن، ويمكنها العمل في مهمات تستمر لـ 30 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وحمل طاقم مكون من 32 شخصا إضافة إلى 25 عالما وباحثا.

المصدر: سلاح روسيا