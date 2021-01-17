آبل" تضيف ميزة استثنائية إلى "آيفون" 2021 للهروب من أزمة كورونا

كشفت تقارير أمريكية أن شركة "آبل" تنوي إجراء تحديث جوهري في تصميم هاتف "آيفون" الجديد للعام الجاري 2021، للهروب من أزمة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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وأوضحت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن "آبل" تفكر في إضافة خاصية "قارئ البصمات من داخل الشاشة" في "آيفون" المقبل.

وأضافت الوكالة أن تلك الميزة بدأت الشركة في التفكير بتنفيذها في وقت مبكر من العام الماضي، خاصة مع الاعتماد الواسع في الوقت الحالي على ارتداء أقنعة الوجه بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والتي أعاقت بشكل كبير استخدام خاصية "بصمة الوجه"، والتي كانت "آبل" أطلقتها لأول مرة في هاتف "آيفون إكس".

وأضافت "بلومبرغ" أن "آبل" لا تزال تختبر تقنية "قارئ البصمات من داخل الشاشة" لكي تدرجها في العام الحالي.

كما كشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها أيضا أن شركة "آبل" ناقشت إزالة منفذ "Lightning" من بعض طرازات "آيفون"، وذلك لصالح الشحن اللاسلكي، بعدما أزالت شاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها "آيفون 12" الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي، بدعوى حماية البيئة.

وذكرت "بلومبرغ" أيضا أن "آبل" بدأت في العمل على تطوير هاتف قابل للطي، وبدأت في تصميم نماذج أولية للشاشات القابلة للطي، وذلك بعد أن طرح العديد من منافسيها هواتف بذلك التصميم، مثل "سامسونغ" التي قدمت هاتف "غلاكسي فولد"، و"موتورولا".

المصدر: سبوتنيك