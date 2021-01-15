بترخيص من روسيا.. مصنع في مدينة كروا الهندية سيباشر إنتاج بندقيات "آكا – 203"

توشك أن تختتم المباحثات بشأن إطلاق عملية إنتاج البندقيات الآلية بين الجانبين الهندي والروسي وبقي أن يتفقا على بعض التفاصيل الشكلية.

ونقلت صحيفة The Economic Times الهندية عن رئيس هيئة أركان القوات البرية الهندية اللواء، مانوج نارافاني، قوله إن الاتفاقية الختامية بشأن إنتاج البندقيات ستوقع قريبا.

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وحسب الصحيفة فإن الاتفاقية تقضي بأن تنتج الهند 671427 بندقية آلية من طراز "آكا - 203". ويمكن أن يزداد هذا العدد بعد تنظيم عملية الإنتاج محليا. كما يمكن أن تصدر الهند كميات من البندقيات الروسية هندية التجميع.

وسيبلغ سعر بندقية آلية واحدة هندية التجميع 70 ألف روبيه، ما يعادل 958 دولارا ، مع العلم أن سعر بندقية آلية أمريكية واحدة من تلك التي تشتريها الهند حاليا في الولايات المتحدة بلغ 1218 دولارا.

وقال اللواء اللواء الهندي إن الجانبين الروسي والهندي اتفقا على كل البنود التجارية والتقنية الخاصة بالصفقة .

يذكر أن "آكا - 203" عبارة عن نسخة مطورة لرشاش "كلاشينكوف - 100".

وأن بندقية "آكا-203" تتميز بأخمص ينطوي ويتم التحكم فيه، وجهاز تسديد تلسكوبي بلاستيكي ومفتاح أنظمة الرمي وبضع لوحات "بيكاتيني" تركب فيها أجهزة إضافية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا