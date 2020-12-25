شركة "كلاشينكوف": البدء بإنتاج صاروخ موجه جديد لمنظومة "ستريلا"

أطلقت شركة "كلاشينكوف" الروسية إنتاج صاروخ موجه جديد من طراز "9إم 333" لمنظومة "ستريلا – 10 إم"

صرح بذلك الخميس 24 ديسمبر ناطق باسم الشركة وقال إن الصاروخ سينتج على دفعات لمصلحة وزارة الدفاع التي كانت قد وقعت اتفاقية الإنتاج الصناعي للصاروخ مع الشركة.

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وأضاف قائلا إن اختبارات الصاروخ الجديد الذي يعتمد مبدأ "إرم وإنس" أنجزت بنجاح في ميدان "دونغوز" بمقاطعة أورينبورغ الروسية.

وأشار الناطق إلى أن الصاروخ الجديد مزود برأس موجهة ذاتيا تعمل في 3 أنظمة وهي نظام التشويش، نظام الموجات تحت الحمراء، نظام التوجيه الذاتي حسب ظروف الأرض، ما يميزه عن أمثاله الأخرى من الصواريخ.

ويخصص الصاروخ لإصابة الطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض والدرونات والصواريخ المجنحة في أي طقس كان وكذلك ليلا ونهارا.

جدير بالذكر أن منظومات "ستريلا – 10 إم" تستخدم لحماية وحدات الجيش المشتبكة مع العدو والمتنقلة إلى مواقع أخرى من الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع منخفض ومنخفض جدا وطائرات الاستطلاع.

وتعتبر "ستريلا" في الوقت الراهن من أكثر منظومات الدفاع الجوي شيوعا في العالم.

المصدر: تاس