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سلاح البحرية الروسي يحصل على غواصة صاروخية مطورة

العلوم والتكنولوجيا

سلاح البحرية الروسي يحصل على غواصة صاروخية مطورة
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أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير وتحديث غواصة نووية لإعادتها إلى الخدمة في سلاح البحرية في الجيش.

وتبعا للمصادر فإن "الخبراء في مركز زفيوزدتشكا الروسي لإصلاح السفن يعملون حاليا على تحديث غواصة سامارا النووية لتصبح قادرة على إطلاق صواريخ كاليبر المجنحة، ومن المفترض أن تنتهي أعمال تحديث هذه الغواصة عام 2023 لتخضع بعدها لسلسلة من الاختبارات وتعود للخدمة في سلاح البحرية".

وكانت وكالة تاس الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الغواصة المذكورة كانت قد اجتازت المرحلة الأولى من التحديثات في مركز "زفيوزدتشكا" في أغسطس الفائت في حين امتنع المركز عن الإدلاء بأية تصريحات رسمية حول الموضوع.

وكانت روسيا قد طورت هذه الغواصة في إطار المشروع الحكومي رقم 971 التابع لوزارة الدفاع في البلاد وأدخلتها الخدمة لصالح الأسطول البحري العسكري للجيش عام 1995، وعام 2014 أرسلتها إلى مركز "زفيوزدتشكا" لتخضع لعمليات تحديث وتطوير لمنظوماتها وتسليحها.

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ويمكن لهذه الغواصة الحركة تحت الماء بسرعة 30 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 600 م، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 650 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

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