الشرطة العسكرية الروسية تحصل على عربات مدرعة جديدة

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الشرطة العسكرية التابعة لجيش البلاد ستحصل على عربات نقل مصفحة جديدة العام الجاري.

وأشار مصدر في الإدارة العسكرية الروسية لصحيفة إزفيستيا إلى أن قوات الشرطة العسكرية الروسية ستحصل العام الجاري على عربات نقل مدرعة من نوع "باترول" مبنية على منصات شاحنات كاماز، ستكون مناسبة لعمل هذه القوات داخل الأراضي الروسية وخارجها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العربات المدرعة المذكورة بنيت على منصات شاحنات "kamaz-43502"، ويبلغ طولها 7 أمتار، وتزن حوال 12 طنا، ولها القدرة على نقل 10 عسكرين بعتادهم وتسليحهم الكامل، فضلا عن أن تصفيحها قادر على حماية العساكر والطاقم من انفجارات الألغام والأعيرة النارية وطلقات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى طلقات الرشاشات الثقيلة، فضلا عن أن هياكلها دعّمت بشكل جيد لتكون قادرة على اختراق الحواجز والجدران ومختلف أنواع العقبات أثناء تأدية المهام.

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ومن جهته أشار الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، إلى أن هذه العربات قادرة على حماية الأفراد الموجودين فيها من انفجارات العبوات الناسفة التي يعادل انفجارها 5 كيلوغرامات من مادة التي إن تي، فضلا عن أن هياكلها مجهزة بفتحات خاصة تساعد العساكر على إطلاق النار على الأهداف المعادية دون الحاجة للخروج من المركبة.

المصدر: سلاح روسيا