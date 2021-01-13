روسيا تختبر كاسحة ألغام بحرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاستعدادات جارية لاختبار كاسحة ألغام بحرية حديثة ستنضم لسلاح البحرية في جيش البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة "تم تشكيل طاقم من البحارة والمختصين الذين سيتولون اختبار كاسحة الألغام البحرية الجديدة بيوتور إلييتشيف التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 12700 التابع لوزارة الدفاع في البلاد"

وأضاف البيان "من المفترض أن يخضع أفراد الطاقم قريبا لتدريبات على قيادة السفينة والتحكم بها في مركز التدريب البحري المشترك ببطرسبورغ، وهناك سيتعلمون المبادئ الأساسية للتحكم بالسفينة ومعداتها، كما سيطلعون على أجزاء السفينة الأساسية استعدادا لاختبارها واختبار أنظمة التسليح الموجودة فيها".

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2018 في مصنع "سريدني-نيفسكي" في إطار المشروع الحكومي رقم 12700 التابع لوزارة الدفاع، وتعتبر " بيوتور إلييتشيف" سادس كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت" تبنى في إطار المشروع المذكور.

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ويمتلك سلاح البحرية في الجيش الروسي حاليا 4 كاسحات ألغام من من طراز "ألكسندريت، تحمل أسماء: "ألكسندر أوبوخوف"، و"إيفان أنطونوف"، و"فلاديمير إيميليانوف"، و"ياكوف بالياييف"، ووفقا لرئيس إدارة بناء السفن في سلاح البحرية الروسي، فلاديمير ترابتشينكوف، فإن روسيا تخطط لبناء 30 كاسحة ألغام بحرية من هذا النوع حتى عام 2050.

المصدر: سلاح روسيا