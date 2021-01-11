الجيش الروسي يحصل على دفعات جديدة من منظومات "فيتياز" الصاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جيش بلادها سيحصل العام القادم على منظومات دفاع جوي جديدة، من ضمنها منظومات S-350 المعروفة بـ "فيتياز".

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي للوزارة إلى "أن الفوج الأول للدفاع الجوي التابع للقوات الجو فضائية الروسية سيحصل العام القادم على منظومات صاروخية جديدة من ضمنها منظومات S-350 ، إضافة لمجموعتين جديدتين من منظومات S-400، و18 منظومة Pantsir-S.

وتبعا للبيان فإن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تسلمت عام 2020 أربع مجموعات من منظومات S-400 و24 منظومة Pantsir-S، وأرسلت هذه المنظومات إلى القوات العسكرية في مناطق سفيردلوفسك وسامارا ويوجنو ساخالين، كما تسلم مركز التدريب العسكري في ضواحي لينينغراد أيضا منظومة من نوع S-350".

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وتبعا لخطط وزارة الدفاع الروسية ستحل منظومات S-350 الصاروخية محل منظومات S-300PS في جيش البلاد، وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي على اعتراض الصواريخ المجنحة بمقدار مرتين ونصف المرة تقريبا.

ويمكن لهذ المنظومات اعتراض نحو 16 هدفا في وقت واحد، كما أن صواريخها قادرة على تدمير الأهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كلم وعلى مسافات تصل إلى 120 كلم.

المصدر: سلاح روسيا