الدفاع الروسية: بدء الاختبارات الجوية لصاروخ "سارمات" الاستراتيجي قريبا

تبدأ الاختبارات الجوية للمجمع الصاروخي الروسي الواعد المزود بصاروخ "إس – 28" الباليستي عما قريب.

أعلن ذلك نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية وقال إن الاختبارات التمهيدية التي تقضي بإطلاق الصاروخ إلى مدى قصير قد انتهت.

وتطرق كريفوروتشكو إلى تفاصيل عملية إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، مشيرا إلى انتهاء عملية إعادة تسليح فرق الصواريخ الخمس وتزويدها بصواريخ الجيل الخامس التي لها قدرة على اجتياز أنظمة الدرع الصاروخية، مشيرا إلى وجود 4 فرق أخرى تجري فيها عملية إعادة التسليح على قدم وساق، مع العلم أن 95% من منصات الصواريخ تحتفظ بجاهزيتها القتالية.

كما تنتهي التحضيرات لإدخال صاروخ "سارمات" المستقبلي الواعد حيز الاستثمار قي قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا