الروس يبتكرون سترة مدرعة فائقة المتانة ضد كافة الشظايا والرصاص

اخترع المهندسون العسكريون الروس مادة بلاستيكية شديدة المتانة (البولي أثيلين فائق الخفة والمتانة) يفترض أن تستخدم لإنتاج السترات المدرعة الواقية من الرصاص والشظايا.

وبوسع صفائح مصنوعة من تلك المادة أن تحمي الجندي من الشظايا المحلقة بسرعة 670 مترا في الثانية والرصاص الذي يطلقه الرشاش.

وقالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إن البولي أثيلين الجديد وضع في أساس المواد المشكلة فائقة الخفة التي مكنت المهندسين من استخدام تكنولوجيات جديدة لدى تصميمهم للسترات المدرعة فائقة المتانة.

إقرأ المزيد

وقد أطلقت على المادة الجديدة تسمية "سوبرنيت" (الخيط الخارق). وستستخدم في السترات المدرعة التي تحل محل السترات المدرعة التابعة لبزة "راتنيك" العسكرية من الجيل الجديد، الأمر الذي يخفض من وزنها ويزيد من قدرتها الواقية.

وعلى سبيل المثال فإن المادة الروسية الواقية صارت أقل وزنا وأكثر متانة من المادة البلاستيكية العضوية الإسرائيلية والأمريكية من طراز UD حيث تحمي المادة الواقية الإسرائيلية من الشظايا المحلقة بسرعة لا تزيد عن 630 مترا في الثانية. أما المادة البلاستيكية العضوية الأمريكية فتحمي الجندي من الشظايا المحلقة بسرعة 480 مترا في الثانية فقط.

ومن مميزات السترة المدرعة الواقية الروسية المصنوعة من البولي أثيلين قدرتها على حماية الجندي من رصاص الرشاش. وهي لا تغرق في الماء، ما يسمح باستخدامها من قبل أفراد طواقم السفن ومشاة البحرية.

المصدر: سلاح روسيا