"كوروماكو".. فيلتر يقضي على كورونا داخل السيارات

وعدت شركة "هوندا" اليابانية لصناعة السيارات بالقضاء على 99.8% من الفيروسات بواسطة فلتر سمّته "كوروماكو".

وعرضت شركة هوندا اليابانية منتجها المسمى "كوروماكو"، وهو عبارة عن "فيلتر" يوضع في صالون السيارة، ووعدت بأن يقضي على الفيروسات داخلها.

ويمكن القول إن هذا "الفيلتر" يقوم بوظيفة مماثلة لما تقوم به "كمامة الأنف والفم" التي يستخدمها الإنسان، أي منع انتشار الفيروسات.

وتوضح الشركة اليابانية أن المنتج له سطح خاص قادر على التقاط الفيروس، لإتلافه بتفاعل كيميائي لمادة فوسفات الزنك التي تستخدم في منع تكون الصدأ.

وبإمكان "كوروماكو" القضاء على الفيروسات الموجودة داخل أماكن الجلوس بالسيارة، مثل تلك التي تعلق بالإنسان عندما يقوم مثلا بالتسوق ولو لفترة قصيرة.

وتعتقد هوندا أن "كوروماكو" بإمكانه القضاء على 99.8% من الفيروسات التي تتحرك داخل السيارة في غضون 15 دقيقة من تشغيل التهوية بالسيارة، أما الفيروسات الموجودة على الأسطح فيقضى عليها خلال 24 ساعة.

وللمرشح الجديد عمر افتراضي ويجب استبداله سنويا أو بعد قطع مسافة 15 ألف كيلومتر.

Honda’s innovative Kurumaku air filter can literally destroy COVID-19 droplets https://t.co/DNfMwhGsCT — Pavel Nosok (@PavelNosok) January 4, 2021

المصدر: وكالات