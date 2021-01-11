على ارتفاعات وسرعات عالية..قاذفات ومقاتلات روسية تنفذ مناورات دقيقة للتزود بالوقود جوا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو أظهرت جانبا من التدريبات التي تمرن فيها الطيارون العسكريون في الجيش مؤخرا على تزويد طائراتهم بالوقود جوا ضمن مناورات دقيقة.

وتبعا لوزارة الدفاع الروسية فإن طيارين تابعين لقوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي أجروا مؤخرا تدريبات معقدة وصعبة لتزويد المقاتلات والقاذفات الحربية بالوقود جوا، وعلى سرعات تصل إلى 700 كلم/سا، وارتفاعات وصلت إلى 4500 م.

وخلال التدريبات نفذ الطيارون نحو 30 طلعة جوية ليلية ونهارية، وفي بعضها كانت مقاتلتان أو قاذفتان تتزودان بالوقود من الناقلة بنفس الوقت، وتفصل بينهما مسافة 20 م في الهواء فقط.

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وجرت التدريبات تبعا للوزارة في منطقة جبال الأورال الروسية، وشارك فيها نحو 300 عسكري، وحوالي 20 طائرة، منها طائرات MiG-31BM الاعتراضية، وقاذفات Su-34، وطائرات استطلاع عسكرية من نوع Su-24MR، وطائرات نقل الوقود من نوع IL-78.

المصدر: سلاح روسيا