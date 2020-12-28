الجيش الروسي يتسلم أحدث كاسحة ألغام بحرية من نوع "الكسندريت"

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن قوات البحرية في جيش البلاد تسلمت مؤخرا أحدث سفينة كاسحة للألغام من نوع "الكسندريت".

وقال بيان صادر عن الخدمة "في الـ 26 من ديسمبر الجاري، وخلال احتفال رسمي جرى في فلاديفوستوك، تم رفع أعلام البحرية الروسية على سفينة ياكوف بالياييف الكاسحة للألغام التي طورت في إطار المشروع الحكومي 12700 التابع لوزارة الدفاع في البلاد، والتي ستصبح جزءا من سفن اللواء 114 التابع لأسطول المحيط الهادئ في الجيش".

وأضاف البيان "حضر الاحتفال ممثلون عن مصنع سريدني-نيفسكي الذي طورت فيه السفينة، وقائد أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، سيرغي أفاكيانتس، وممثلون عن إدارة إقليم بريموريه الروسي، وممثلون عن رابطة المحاربين القدامى في جيش البلاد".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت مؤخرا إلى أن السفينة المذكورة خضعت لاختبارات في ديسمبر الجاري، قام الطاقم خلالها بالتدرب على استخدام منظومات الرصد واستكشاف الأهداف المعادية في السفينة، ومعدات الاتصال ونقل البيانات المزودة بها.

وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2017، وأنزلتها إلى المياه لأول مرة عام 2019، لتكون رابع كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت" تطورها في إطار المشروع الحكومي رقم 12700 التابع لوزارة الدفاع في البلاد.

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وتتميز سفن "الكسندريت" بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، كما جهزت بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

المصدر: سلاح روسيا