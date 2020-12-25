أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلم سفينة صاروخية حديثة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ تسلم سفينة صاروخية جديدة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي رقم 20380.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الجمعة 25 ديسمبر الجاري، وفي أحد موانئ فلاديفوستوك أقيم احتفال رسمي جرى خلاله رفع أعلام البحرية الروسية على فرقاطة ألدار تسيدينجيبوف الصاروخية التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 20380.. الاحتفالية جرت بالقرب من رصيف مخصص لرسو السفن تابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وحضرها قائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال، سيرغي أفاكيانتس، وممثلون عن حوض بناء السفن في إقليم بريموريه الروسي الذي طور السفينة، وحاكم إقليم بريموريه، أوليغ كوجمياكو، وأهل وأقارب بطل الاتحاد الروسي ألدار تسيدينجيبوف الذي سميت السفينة على اسمه، وعدد من الشخصيات من رابطة المحاربين القدامى في الجيش الروسي".

وأضاف البيان "بعد توقيع عقود استلام السفينة من المؤسسة المصنعة لها، وبعد الاحتفال الرسمي الذي أجري لرفع الأعلام، تم تسليم السفينة رسميا لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بأمر من قائد سلاح البحرية في الجيش، نيكولاي يفيموف".

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة منذ العام 2015، في إطار المشروع الحكومي رقم 20380 التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتعمل كفرقاطة صاروخية مضادة للسفن والغواصات، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2019، وأخضعتها بعدها لعدة مراحل من الاختبارات.

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ويبلغ طول "ألدار تسيدينجيبوف" أكثر من 100 م، ومقدار إزاحتها للمياه نحو 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 4000 ميل، وزودت بأنظمة صاروخية مضادة للسفن من نوع "أوران"، وأنظمة "ريدوت" الصاروخية للدفاع الجوي، كما تم تسليحها بأنظمة متطورة للحرب الإلكترونية، وأنظمة إطلاق طوربيدات مضادة للسفن والغواصات، إضافة لأنظمة AK-190 لمدفعية من عيار 100 ملم، ومدافع رشاشة.

المصدر: سلاح روسيا