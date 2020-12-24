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روسيا تدعم أسطول بحر قزوين بالطائرات والمروحيات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تدعم أسطول بحر قزوين بالطائرات والمروحيات
Sputnik konstantin michailchovsky
صورة أرشيفية
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أعلنت مصادر في الإدراة العسكرية الروسية أن أسطول بحر قزوين في جيش البلاد سيحصل العام القادم على دفعة من الطائرات والمروحيات لتعزيز قدراته.

وتبعا للمصادر فإن وزارة الدفاع الروسية ستزود أسطول بحر قزوين عام 2021 بدفعة من مروحيات  Mi-8 و Ka-27، وستخصص هذه المروحيات لعمليات الاستطلاع والبحث والإنقاذ، وتنفيذ مهمات نقل المظليين وقوات الإنزال التابعة للأسطول.

وحول هذا الموضوع كان وزير الدفاع الروسي قد قال في أحد الاجتماعات مؤخرا: "ظهور الطيران في أسطول بحر قزوين الحربي الروسي سيصبح ممكنا بفضل العمل الواسع الذي يجري على بناء قاعدة جديدة متكاملة لعمل الأسطول، تم هذا العام تشغيل منشآت البنية التحتية العسكرية ورصيف لاستقبال ورسو السفن في مدينة محج قلعة الواقعة على بحر قزوين، كما تجري هناك أعمال لاستحداث كاسر للأمواج بطول 3 كيلومترات".

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وكان قائد أسطول بحر قزوين الروسي، سيرغي بيتشوك قد ذكر في مايو العام الفائت أن لدى بلاده خططا لتزويد الأسطول بطائرات ومروحيات، من بينها طائرات Be-200، كما كانت هناك خطط لتزويد الأسطول أيضا بمروحيات Be-200 التي تعتبر نسخا معدلة عن مروحيات Mi-8، ولها القدرة على الإقلاع والهبوط على سطح الماء.

المصدر: سلاح روسيا

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