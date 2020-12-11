الجيش الصيني يختبر هياكل خارجية لجنوده (فيديو)

بدأ الجيش الصيني في تزويد جنوده بهياكل خارجية تساعدهم على نقل الحمولة الثقيلة في مناطق الجبال.

وقد تسلم جنود وحدات خفر الحدود الصينية المرابطة في منطقة التبت الصيني الواقعة على ارتفاع 5000 متر أول دفعة من الهياكل الخارجية صينية الصنع.

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وقد نشرت شبكات التواصل الاجتماعي الصينية مقطع فيديو أظهر تحضيرات تجميع الهياكل الخارجية واستخدامها المباشر من قبل أفراد خفر الحدود الصينيين.

وقالت صحيفة dambiey الصينية إن المهندسين في جامعة الدفاع القومي التابعة للجيش الصيني شاركوا في تصميم الهيكل الخارجي الحديث.

ويعمل الهيكل الخارجي بفضل تراكم الطاقة والاستفادة من مردودها دون استخدام مؤازرات وأجهزة هوائية هيدرولية وكهربائية.

وأثبتت اختباراتها زيادة قدرة الجندي على التحمل عند وقوفه بنسبة 91% وبنسبة 44% عند سيره وكذلك التخفيض من الضغط على كاهل الجندي بنسبة 30%.

المصدر: روسيسكايا غازيتا