صحيفة أمريكية تقيّم عاليا مواصفات هيكل خارجي روسي واعد

لفت فيديو نشرته شبكة الإنترنت الأسبوع الماضي وأظهر هيكل "شيتوفيك" الخارجي الروسي الواعد انتباه بعض وسائل الإعلام الأمريكية .

ويرى المحللون العسكريون الأمريكيون أن الهيكل الخارجي الروسي الجديد عبارة عن خطوة كبيرة إلى الأمام، مع العلم أن الجيش الأمريكي لا يتخذ خطوات في هذا المجال.

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وأعاد المحلل في مركز الدراسات البحرية العسكرية إلى أذهان بوابة Task&Purpose الإلكترونية الأمريكية التي أدلى بحديث لها أن الهيكل الخارجي الروسي غير ظاهر تحت أزياء الجندي ولا يقيد تحركاته ويقلل الضغط على عضلاته.

وبمقدور الهيكل الخارجي الروسي الذي يزن 6 كيلوغرامات نقل حتى 60 كيلوغراما من التجهيزات العسكرية. كما يمكن تثبيت مفاصل الهيكل الخارجي ليستطيع تحمل ضغط أكبر من ذلك عند وقوف الجندي في مكان واحد.

وقال إن من مميزات الهيكل الخارجي الروسي الواعد حرية تنقل الجندي من مكان لآخر، ما لا تتميز به النماذج الغربية التي تقيد إمكانات الجندي.

وترى البوابة الإلكترونية أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة وخاصة بعد أن كشفت عن الهيكلين الخارجيين من طراز "راتنيك – 3" و"شيتوفيك".

أما الهيكل الخارجي الأمريكي الأخير Tactical Assault Light Operator Suit فوصفته الصحيفة الإلكترونية بأنه فاشل، إذ أن مصمميه عجزوا عن جعله يتكامل مع كل الأنظمة التي تتضمنها البزة العسكرية.

وقال إن قيادة القوات البرية الأمريكية قد أعدت طلبا فنيا جديدا بتصميم هيكل خارجي مستقبلي يجعل الجندي الأمريكي أقوى وأسرع ويقلل الضغط عليه.

المصدر: سلاح روسيا