روسيا تصمم هيكلا خارجيا لأفراد العمليات الخاصة

يصمم المهندسون العسكريون الروس هيكلا خارجيا جديدا سيستخدمه أفراد القوات الخاصة. وقد أطلقت عليه تسمية "شيتوفيك".

صرح بذلك نائب مدير عام شركة "أنظمة الروبوتات" لشؤون المشاريع الخاصة، مكسيم سكوكوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال إن الهيكل الخارجي هو تجهيز من شأنه زيادة القدرة الجسدية للجندي.

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وعلى سبيل المثال فإن أفراد القوات الخاصة يحملون عادة درعا ثقيلة ويستخدمونها عند اقتحام منشآت استولى عليها الإرهابيون. ويحمي الجندي الحامل للدرع نفسه ورفاقه من خلفه. ويبلغ وزن الدرع أحيانا 45 كيلوغراما. أما استخدام الهيكل الخارجي فيساعد في تخفيف هذا الوزن.

وقام المهندسون بإعداد بضعة نماذج تجريبية أثارت اهتمام قيادة قوات الحرس الوطني الروسي وجهاز الأمن الفدرالي وغيرهما من الأجهزة الأمنية الروسية.

يذكر أن أفراد الجيش الروسي يزودون في الوقت الراهن بهيكل خارجي يسمى بـ راتنيك -2" ويخصص لحماية العسكريين ورفع قدراتهم على المناورة في مختلف أنواع القتال. وعلاوة على ذلك فإن المهندسين الروس يعتزمون بحلول عام 2025 الكشف عن جيل جديد من الهياكل الخارجية يمثله هيكل "سوتنيك" الخارجي الواعد للجيش.

المصدر: نوفوستي