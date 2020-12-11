بوينع تختبر درونا مخصصا لتزويد الطائرات بالوقود جوا!

نشرت شركة بوينغ مقاطع فيديو أظهرت فيها أحدث اختبارات الطيران التي أجرتها على درون MQ-25، بعد أن جهزته بخزان وقود إضافي محمول أسفل جنحه.

وتبعا لموقع Naval News فإن بوينغ "اختبرت الدرون المذكور في مهمة طيران جديدة، بعد أن ثبتت عليه خزان وقود يستعمل مع مقاتلات F / A-18 التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود جوا في المهمات العسكرية، وتمكن MQ-25 خلال الاختبارات من التحليق لمدة ساعتين ونصف تقريبا، وجرى التحكم به من محطات توجيه أرضية".

ومن جانبه قال رئيس برنامج الطائرات المسيرة في الجيش الأمريكي، تشاد ريد :"إن الاختبارات التي أجريت على الدرون المذكور مؤخرا هي خطوة ضرورية لتقييم قدراته على القيام بهمته الأساسية في تزويد الطائرات بالوقود جوا، وأن مثل هذا النوع من الاختبارات قد يجلب أفكارا قيمة وجديدة للتجارب التي ستجرى على الدرون قبل البدء في اختباره على متن حاملات الطائرات".

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أما الخدمة الصحفية لشركة بوينغ فأشارت إلى "أن الرحلات الجوية لتقييم ديناميكية الهواء للدرون المذكور وتوافقه مع معدات التزود بالوقود ستستمر في الفترة القادمة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن MQ-25 سيكون قادرا في المستقبل على تزويد الطائرات والمقاتلات والدرونات الحربية بالوقود جوا، وعلى مسافات تبعد أكثر من 900 كلم عن حاملات الطائرات التي سيقلع منها، وحينها ستتخلى الولايات المتحدة عن اعتماد طائرات F/A-18E/F لهذه المهمات.

المصدر: سلاح روسيا