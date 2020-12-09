4 طائرات حربية روسية ضمن تصنيف الـ10 الأفضل في العالم

احتلت الطائرات الحربية الروسية مراتب رائدة في التصنيف العالمي.

وقد نشرت صحيفة Flight Internatonal البريطانية دليلا بعنوان World Air Forces 2021 (القوات الجوية في العالم عام 2021) من شأنه تحليل القوات الجوية والطائرات الحربية التي تمتلكها دول العالم.

وتصدرت التصنيف العالمي الولايات المتحدة التي تمتلك أسطولا جويا عسكريا يضم 13232 طائرة ومروحية حربية. واحتلت روسيا المكانة الثانية بـ 4145 طائرة ومروحية حربية، ولدى الصين التي تشغل المركز الثالث 3260 طائرة ومروحية حربية.

فيما يتعلق بتصنيف أكثر الطائرات الحربية شيوعا في العالم فإن المقاتلات والقاذفات الروسية الـ4 دخلت قائمة أكثر الطائرات الحربية شعبية في العالم والتي تصدرتها مقاتلة "إف – 16" الأمريكية.

Sputnik Sergey Pivivarov

أما مقاتلات "سو- 27/30 الروسية متعددة المهام فشغلت المركز الثاني في التصنيف وتتوفر في حوزة مختلف بلدان العالم 1057 طائرة روسية من هذا النوع.

rt.com

وشغلت مقاتلة " ميغ – 29" المركز الخامس في التصنيف (817 مقاتلة اشترتها جيوش العالم المختلفة).

Sputnik Sergey Pivivarov

واحتلت قاذفة " سو- 25" الروسية المكانة السابعة في التصنيف الذي ذكر 470 طائرة من هذا النوع قد دخلت الأساطيل الجوية العسكرية المختلفة.

Sputnik وزارة الدفاع الروسية

وتأتي في المركز العاشر قاذفة "سو- 24" الروسية بـ 389 طائرة اشترتها بلدان العالم المختلفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا