علماء الكيمياء يحولون الغاز الطبيعي إلى مادة صلبة (فيديو)

ابتكر علماء من سنغافورة طريقة سهلة لتحويل الغاز الطبيعي إلى حالة صلبة آمنة ومريحة تسمح بنقله وتخزينه بالمجمدات التقليدية في ظروف الضغط الجوي الاعتيادية.

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وتفيد مجلة Energy & Environmental Science، بأنه من الصعب اليوم تصور العالم من دون الغاز الطبيعي، الذي يستخدم ليس فقط في أفران الغاز المنزلية، بل وفي محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها، كما يزداد استخدامه كوقود لوسائط النقل لأنه أفضل للبيئة.

ولكن تبقى مسألة نقله مشكلة كبيرة، لأسباب تقنية واقتصادية وأحيانا سياسية، حيث لا يسمح بمد أنابيب الغاز دائما في المكان المطلوب، لذلك تضطر بلدان عديدة على استيراده في حالته السائلة في صهاريج وناقلات الغاز. كما أن تسييل الغاز الطبيعي عملية مكلفة، وتتطلب درجة حرارة ناقص 160 درجة مئوية.

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وعموما الطريقتان غير آمنتين، لأنه في حال تضرر أنبوب نقل الغاز أو الصهريج، سيؤدي تسربه إلى حدوث انفجار، أو تسمم الكائنات الحية.

ولذلك، فإن الطريقة التي ابتكرها علماء سنغافورة لتحويل الغاز الطبيعي إلى حالة صلبة، هي وسيلة واعدة لتخزينه ونقله. وتتضمن هذه الطريقة منظومة إضافات للحصول على هيدرات الغاز. والمواد المضافة منخفضة السمية وتوفر تصلب الغاز خلال 15 دقيقة فقط.

وقد تأكد العلماء أن هذه المادة الصلبة تبقى مستقرة في ظروف الضغط الجوي الاعتيادية ودرجة حرارة ناقص خمس درجات مئوية، وهذا يعني يمكن تخزين الغاز الصلب حتى في مجمدة الثلاجة المنزلية. أي يمكن نقله بواسطة الشاحنات المستخدمة في نقل المواد الغذائية المجمدة.

المصدر: فيستي. رو