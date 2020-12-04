الكرملين يعلق على الخطط الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على "السيل الشمالي-2"

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2" يندرج ضمن مظاهر المنافسة غير العادلة ويتعارض ذلك مع القانون الدولي.

وردا على سؤال حول موقف الكرملين من مسألة فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، قال بيسكوف: "نعتبر أن هذا ليس إلا مظهرا من مظاهر المنافسة غير العادلة، وبالطبع هذه الخطوات في قناعتنا تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ التجارة الدولية والقانون الدولي".

وقبل ذلك وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي على إدخال تعديلات على مسودة ميزانية الدفاع لـ2021 والتي تنص على عقوبات صارمة ضد مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي".

وقال بيان مشترك صدر عن مجلس النواب، إن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي احتوى على بند يعدل قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي لعام 2019 لتوسيع العقوبات المتعلقة ببناء مشاريع الغاز "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي".

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية.

المصدر: نوفوستي