الكشف عن تفاصيل خروج نيران من باطن الأرض في مصر

أثير جدل كبير خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهور فيديو يكشف ظهور نيران من باطن الأرض بمحافظة الوادي الجديد مما جعل البعض يتوقع أن الحديث يدور عن "بركان" في طريقه للثوران.

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وتحدث هذه الظاهرة في منطقة طريق الهنداو، بمدينة موط في واحة الخارجة بمصر على بعد 1.5 كم من المدينة، حيث تخرج نيران حمراء وزرقاء اللون ودخان كثيف مع ظهور جمرات تشبه الحمم البركانية على سطح الأرض بلون أزرق في الفترة المسائية وتتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر.

وكشف أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية محمد عبدالظاهر، حقيقة ظاهرة النيران تحت الأرض بالوادي الجديد، قائلا إنهم تلقوا استفسارات والتساؤلات عن خروج دخان أبيض من باطن الأرض في منطقة "الهنداو" بالداخلة، وجرى تشكيل فريق عمل بالمعهد للوقوف على طبيعة تلك الظاهرة.

وأضاف عبد الظاهر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنهم رصدوا هذه الظاهرة لمدة 4 أيام وأخذوا بعض القياسات الجيوفيزيقية والعينات من الأرض وآبار المياه، وعندما وصلوا للمكان وجدوا بالفعل دخانا أبيض يخرج من باطن الأرض، ورائحة كبريت هيدروجيني، ودرجة حرارة الأرض 240 درجة، كما كانت تظهر في الفيديوهات المنتشرة.

وأوضح أنه سيتم تحليل العينات المأخوذة من الأرض، والتقييم المبدئي بأن هذه الظاهرة ليست لها علاقة بأي براكين أو نشاط زلزالي في المنطقة، كما أن المصدر الحراري يظهر بأنه في السطح وليس عميقا، وبسبب الاحتكاك تظهر النيران.

ولفت بأن الأهالي أخبروه بأن هذه الظاهرة موجودة منذ 3 سنوات، وتظهر في الشتاء وتختفي في الصيف، و"جرى أخذ عينة من أحد أبيار المياه القريبة من المنطقة، وكانت درجة حرارة المياه 30 درجة، وهي عادية".

وأشار إلى أن سبب حدوث تلك الظاهرة يعود "لوجود الطفلة السوداء وصاحبها معدن "بيريت" والتركيب الكيميائي الخاص به ses2، وهو الحديد والكبريت، وعندما يحدث به أكسدة يصدر حرارة شديدة ويتم ترسيب الكبريت على السطح وخروج رائحة الكبريت والهيدروجين".

وأكد أنه يمكن الاستفادة من تلك المواد أو المعادن الحاملة للكبريت اقتصاديا إذا توفرت بكميات كبيرة في المنطقة، ويستفاد منها في صناعات مختلفة، مثل الدوائر الكهربائية وتصنيع حمض الكبرتيك والأصباغ والحبر.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كل ما تردد حول اندلاع بركان في منطقة الوادي الجديد، كلام عار تماما عن الصحة، موضحا أن اندلاع النيران في منطقة الوادي الجديد له سبب علمي.

وأضاف أن اندلاع النيران سببه أن المنطقة التي اندلعت فيها مليئة بخامات الفوسفات مع "طفلة ذاتية"، وحينما يتعرضان سويا إلى الهواء ودرجة حرارة منخفضة، يؤدي ذلك إلى ظهور النار بهذا الشكل في المساء، وفي النهار تظهر تلك التفاعلات على شكل بخار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية