خبير جيولوجي مصري يكشف أسباب خروج نار من الأرض بالوادي الجديد - فيديو

أكد أستاذ قسم الجيولوجيا في جامعة طنطا بمصر محمد ثروت هيكل، أن خروج النار من باطن الأرض بمحافظة الوادي الجديد، ظاهرة قديمة تحدث في أماكن كثيرة من العالم ومنها مصر منذ آلاف السنين.

وقال: "هذه الظاهرة تسمى بالينابيع الحارة، وهي تحدث نتيجة دورة المياه في باطن الأرض، وعندما تضعف تنطلق هذه المياه الحارة إلى سطح الأرض".

وأضاف: "أما سبب الحرائق والنيران فيرجع إلى أن الصخور المرتبطة بها هذه المياه الحارة تكون بيتومينية وتحتوي على مواد قابلة للاشتعال".

وتابع: "منطقة الصحراء الغربية تحتوي على الكثير من هذه الصخور، كما أنها موجودة في اليمن، وللينابيع الحارة استخدامات طبية كثيرة جدا لوجود بعض الأملاح فيها وبعض الكلوريد وغيرها".

وأشار هيكل إلى أن "هذه الينابيع إذا انتشرت وتكونت فإنها تتحول إلى منتجعات صحية كما حدث في كثير من بلدان العالم، وأن الصحراء الغربية المصرية مليئة بها... هذه ظاهرة صحية لا تقلق أبدا".

وتحدث الظاهرة في منطقة طريق الهنداو، بمدينة موط في الخارجة على بعد 1.5 كم من المدينة، حيث تخرج نيران حمراء وزرقاء اللون ودخان كثيف مع ظهور جمرات بركانية على سطح الأرض بلون أزرق في الفترة المسائية وتتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر القاني.

ناصر حاتم - القاهرة