الصين ونيبال تتفقان على بيانات ارتفاع قمة إيفرست

أعلن تلفزيون الصين المركزي، أن الصين ونيبال أعلنتا عن اتفاقهما بشأن أحدث البيانات الخاصة بارتفاع قمة إيفرست.

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وجاء في البيان الذي نشره موقع Weibo الصيني، "تبادل الرئيس شي جين بينغ ورئيس النيبال بيدهيا بهنداري الرسائل وأعلنا معا آخر ارتفاع مسجل لقمة إيفرست وهو 8848.86 متر".

وكانت الصين قد قاست ارتفاع إيفرست عامي 1975 و2005 . وحصلت عام 1975 على ارتفاع 8848.13 متر، وفي عام 2005 على ارتفاع 8844.43 متر، وعمق طبقة الثلج و الجليد 3.5 متر. أما نيبال فكانت تعتقد أنه من الضروري قياس ارتفاع الجبل مع الغطاء الجليدي، وفي عام 2010 اتفق البلدان على اعتماد مبدأ النيبال في قياس ارتفاع إيفرست.

وبعد الهزة الأرضية التي ضربت نيبال عام 2015 ، أعلن علماء الجيولوجيا من اتحاد الدراسات الجيوفيزيائية غير الربحي UNAVCO، أن ارتفاع إيفرست انخفض بمقدار 2.5 سم.

المصدر: إنترفاكس