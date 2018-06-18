إيفرست يتحول إلى أعلى مكب للنفايات في العالم

حولت عقود من التسلق جبل إيفرست إلى أعلى مكب للنفايات في العالم، حيث يغض المتسلقون أنظارهم عن البصمة "المثيرة للاشمئزاز" التي يتركونها وراءهم.

وتملأ الخيام ومعدات التسلق المتروكة والعبوات الفارغة وحتى الفضلات البشرية، الطريق المحاذي للقمة التي يصل ارتفاعها إلى 8848 مترا.

ومع ارتفاع عدد المتسلقين لأعلى قمة في العالم، والذي بلغ حوالي 600 شخص حتى الآن هذا العام، تفاقمت المشكلة، حيث قال بيمبا دورجي شيربا، الذي وصل إلى قمة إيفرست 18 مرة، لوكالة فرانس برس، إنه "أمر مثير للاشمئزاز.. الجبل يحمل أطنانا من النفايات".

وفي الوقت نفسه، فإن ذوبان أطنان من الجليد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري يفضح النفايات التي تراكمت على الجبل منذ أن نجح، إدموند هيلاريو، وصديقه، تينزينج نورجاي، في تسلق جبل إيفرست لأول مرة قبل 65 عاما.

وفي إطار الجهود المبذولة لخفض كميات النفايات، قامت نيبال قبل 5 سنوات، بفرض غرامة قدرها 4 آلاف دولار على كل فريق من المتسلقين، يتم ردها إذا قام كل متسلق بنقل ما لا يقل عن 8 كغم من النفايات عن الجبل.

وعلى الجانب التبتي من جبال الهيمالايا، يتعين على فرق التسلق دفع مبلغ مشابه بالإضافة إلى غرامة 100 دولار إضافية للكيلوغرام الواحد في حال عدم تنفيذ المهمة.

#Everest ou la poubelle à ciel ouvert. Les #touristes viennent pour visiter le toit du #monde et repartent peinards chez eux après avoir saccagé (bouteilles gaz, excréments, plastique) l'un des plus beaux endroits sur #terre. C'est beau le tourisme de masse non? #jeniquelaterrepic.twitter.com/ywmcLlLJKB — DEMAGO (@DemagoOfficiel) June 18, 2018

When are we humans going to understand the value of our Mother Nature? Click here to know the Everest story-https://t.co/h30t9jJbvb#Everest#SaveThePlanet — Biocon Academy (@BioconAcademy) June 18, 2018

وفي عام 2017، أسقط المتسلقون في نيبال حوالي 25 طنا من النفايات و15 طنا من الفضلات البشرية على الجبل، أي ما يعادل ثلاث حافلات بطابقين، وفقا للجنة مكافحة التلوث "Sagarmatha Pollution Control Committee".

وفي الموسم الحالي، تم خفض كمية النفايات، مع قيام نصف المتسلقين تقريبا بسحب الكميات المطلوبة من النفايات، وفقا للجنة.

لكن ما يزيد المشكلة تعقيدا، أن بعض المسؤولين يقبلون رشاوى من أجل غض البصر عن المتسلقين، حيث كشف شيربا أنه "ليس هناك ما يكفي من المراقبة في المخيمات في المناطق العالية لضمان بقاء الجبل نظيفا".

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وقامت شركة "آسيري تريكينج" (Asian Trekking)، التي كانت تدير برنامج "Eco Everest Expeditions" على مدى العقد الماضي، بانتشال أكثر من 18 طنا من النفايات، بالإضافة إلى حصة المتسلق من النفايات التي يبلغ وزنها 8 كيلوغرامات.

وأفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية، في الشهر الماضي، بأن فريق تنظيف يضم 30 شخصا، تمكن من انتشال 8.5 طن من النفايات من المنحدرات الشمالية.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني