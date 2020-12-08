الهند تزود حاملة الطائرات الجديدة بمقاتلات بحرية روسية

انتهت الاختبارات غير البحرية لأول حاملة طائرات هندية.

وفحص الخبراء الهنود عمل 4 محركات توربينية وأجهزة نقل الحركة والدفات وأنظمة قيادة السفينة، فضلا عن أجهزة تكييف الهواء والمضخات والمولدات الكهربائية وأجهزة أخرى.

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وستخضع السفينة بعد ذلك لاختبارات بحرية. وقال الخبراء الهنود إنها ستنطلق في النصف الأول لعام 2021 حين سيتم فحص سرعة السفينة وقابليتها للحركة وغيرهما من المواصفات التقنية.

يذكر أن حاملة الطائرات "فكرانت" الهندية بدأ بناؤها عام 2009 وتم إنزالها في البحر عام 2013. وخرجت السفينة عام 2015 من الحوض لتبدأ اختباراتها في المرفأ.

وتم تصميم حاملة الطائرات بناء على مشروع STOBAR الذي يقضي بالإقلاع والهبوط القصيرين لطائراتها. وذلك بالتعاون مع مكتب "نيفسكي" الروسي للتصاميم وشركات إيطالية.

وبلغت إزاحة حاملة الطائرات 40 ألف طن، طولها 262 مترا، عرضها 60 مترا، سرعتها 28 عقدة بحرية، مدى إبحارها 14800 كيلومتر.

وتضم أسلحتها 40 طائرة ومروحية بحرية، بما فيها 15 مقاتلة روسية الصنع من طراز "ميغ – 29 كا"، بضع مروحيات بحرية من طراز "كا - 31" روسية الصنع و4 مدافع بعيار 40 ملم و76 ملم ومنصات للصواريخ المضادة للجو.

المصدر: سلاح روسيا