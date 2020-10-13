"قاتل الحاملات" الروسي يغرق سفينة للعدو المفترض في بحر بارنتس

أطلقت غواصة "أوريول" الروسية اليوم الثلاثاء، صاروخا مجنحا من طراز "غرانيت" الملقّب بـ"قاتل حاملات الطائرات" على هدف تدريبي في بحر بارنتس يحاكي سفن العدو المفترض، وأصابته بنجاح.

وأوضح بيان عن أسطول بحر الشمال الروسي، أن الصاروخ أصاب هدفا يحاكي سفينة كبيرة للعدو المفترض على بعد أكثر من 120 كم من نقطة الإطلاق، وذلك بعد إغلاق المنطقة أمام ملاحة السفن ورحلات الطائرات.

وفي حديث لراديو "سبوتنيك"، أشار الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، إلى أن صواريخ "غرانيت" لا تزال أساسا لـ"الدرع" الروسية المضادة للسفن الحربية وحاملات الطائرات المعادية، معربا عن ثقته بأن الأمر سيبقى كذلك حتى حلول صواريخ "تسيركون" المطورة.

وذكر أن صاروخ "غرانيت" سبق أن لقّب قبل ظهور "تسيركون" بـ"قاتل الحاملات"، هو وشقيقه "أونيكس".

المصدر: راديو سبوتنيك