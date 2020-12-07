روسيا بصدد تصميم مروحية مسيرة للإنذار عن درونات

بدأ في روسيا العمل على تصميم مروحية مسيرة للإنذار الراداري المبكر من شأنها متابعة درونات بطيئة وصغيرة الحجم تحلق على ارتفاع منخفض.

وبعد أن تكتشف تلك المروحية درونات تجسس أو درونات انتحارية تهدد الأهداف الصديقة ترسل فورا معلومات عنها إلى الدفاعات الجوية الميدانية للتعامل معها.

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وقد بدأ العمل على تصميم المروحية المذكورة بعد تحليل خبرات مواجهة الدرونات في النزاعات المسلحة الأخيرة التي استعرضت دورا متزايدا للدرونات الضاربة، مع العلم أن الدرونات الصغيرة والانتحارية المحلقة على ارتفاع منخفض يمكن أن تختفي من مجال رؤية محطات الحرب الإلكترونية التي يصعب عليها التشويش على الدرونات التي تختبئ وراء تضاريس الأرض.

وأفاد مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية في وزارة الدفاع الروسية بأن المروحية المذكورة للإنذار الراداري المبكر يتم تصميمها على أساس نماذج موجودة من المروحيات المستخدمة في الجيش الروسي، لذلك سيتم إنجاز هذه المهمة بأقصر فترة زمنية ممكنة.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن روسيا كانت قد صممت عام 2016 مروحية "تي بي – 26 في" المسيرة المخصصة لاعتراض الدرونات. وتم تزويد المروحية بكاميرات فيديو والكاميرات العاملة بمجالات الترددات البصرية وفوق البنفسجية والحرارية.

ويبلغ وزن المروحية 19.6 كيلوغرام، وطولها 1.6 متر، وقطر مروحتها الرئيسة 1.865 متر، مدى عملها 540 كيلومترا، ارتفاع تحليقها 5000 متر، وقت بقائها في الجو 6 ساعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا