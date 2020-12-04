الهند تطور قوارب قتالية جديدة لأسطولها العسكري البحري

أعلنت شركة Cochin Shipyard Limited الهندية عن بدء تصنيع قوارب عسكرية جديدة مخصصة للأسطول البحري في جيش بلادها.

وتبعا لموقع Naval Today فإن "الشركة المذكورة تخطط لتصنيع 8 قوارب عسكرية جديدة من نوع ASWSWC في إطار عقود كانت قد وقعتها مع وزارة الدفاع الهندية في أبريل 2019، بقيمة 900 مليون دولار، ونصت بنود تلك العقود على تسليم الجيش الهندي أول سفينة من هذه السفن عام 2022".

والغرض الرئيسي من هذه السفن تبعا للجهة المصنعة هو القيام بدوريات بحرية في المناطق الساحلية، والتنسيق وتبادل المعلومات والبيانات مع الطائرات والسفن والغواصات في الجيش الهندي أثناء المهمات العسكرية، وكذك المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحرية.

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وستتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يعادل 750 طنا، كما سيمكنها الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طواقم مؤلفة من 57 شخصا، وفطع مسافات تصل إلى 1800 ميل خلال كل مهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الهندي كان قد تسلم في أكتوبر الفائت أيضا رابع سفينة دوريات عسكرية من نوع "كامورتا"، قادرة على التعامل مع السفن والغواصات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا