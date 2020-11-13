الهند تدعم أسطولها البحري بغواصة متطورة أخرى

أعلنت شركة MDL الهندية أنها أنزلت إلى المياه مؤخرا خامس غواصة متطورة من نوع kalvari طورتها لصالح الأسطول البحري في جيش البلاد.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى "أن الغواصة الجديدة حصلت على تقنيات مميزة جعلتها تتمتع بالمتانة وسرعة الحركة، وطورت لتصدر أقل معدلات من الضوضاء لتكون عملية اكتشافها صعبة من قبل العدو، كما أنها جهزت بأسلحة عالية الدقة للتعامل مع الأهداف المعادية، وأن تطوير الهند لمثل هذا النوع من الغواصات سيعزز مكانتها كدولة منتجة للآليات والمركبات البحرية الحديثة".

وأوضح البيان أن هذه الغواصة هي خامس غواصة من أصل 6 كانت الحكومة الهندية قد طلبتها لصالح الأسطول العسكري في جيشها في إطار المشروع الحكومي رقم 75، والذي تتعاون فيه MDL مع شركة Naval Group الفرنسية لتطوير غواصات kalvari.

ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكون من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

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ويمكن استعمال هذه الغواصات لعمليات البحث والاستطلاع العسكري وعمليات تدمير الغواصات والسفن المعادية وحماية السواحل والأساطيل العسكرية، كما جهزت بطوربيدات SUT 266 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

المصدر: سلاح روسيا