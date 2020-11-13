غواصة "بلغورود" الروسية النووية تتصدر تصنيف أطول الغواصات في العالم

تصدرت غواصة "بلغورود" الروسية الحاملة للطوربيد النووي المسير تصنيف أطول الغواصات في العالم وذلك حسب ما أوردت صحيفة Forbes H I Sutton.

ويلعب طول الغواصة دورا كبيرا رغم أنه لا يعتبر من أهم مواصفاتها.

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وتضمن التصنيف ، حسب بوابة Covert Shore نحو 31غواصة . أما تصنيف أطول الغواصات الـ10 في العالم فيضم 9 غواصات روسية.

وبلغ طول غواصة "بلغورود" 178 مترا، ما يعتبر رقما قياسيا بين الغواصات.

وضمت القائمة القصيرة كذلك الغواصتين الروسيتين من مشروع "بوريه"بطول 176 مترا و170 مترا، غواصة "أكولا" بطول 175 مترا، غواصة "دلفين" بطول 167 مترا، غواصة "بودموسكوفي" بطول 174 مترا، غواصة "أورينبورغ" بطول 166 مترا وغيرها من مشروع "كالمار"، الغواصات من مشروع "أنتاي" بطول 155 مترا.

وهناك غواصة أجنبية وحيدة في القائمة القصيرة وهي غواصة Ohio Class الأمريكية بطول 170 مترا.

وتضم القائمة الطويلة كذلك الغواصات الروسية من مشاريع "شوكا" و" ياسن" ، باراكودا" ، كوندور"، غواصة "فرجينيا" الأمريكية وغواصة "أفانغارد" البريطانية بطول 150 مترا، ثم تأتي غواصتان صينيتان بطول 97 و98 مترا.

المصدر: سلاح روسيا