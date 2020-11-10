أسطول البحر الأسود الروسي يحصل على "قاتل صاروخي" للغواصات والسفن

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي سيحصل قريبا على غواصة صاروخية مطورة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "غواصة ستاري أوسكول التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3 تستعد للانتقال من بحر البلطيق إلى البحر الأسود بعد أن خضعت لعمليات تطوير وتحديث لمعداتها، وقبل انطلاقها في البحر نحو وجهتها سيتحقق طاقمها من كامل معداتها وأجزائها بشكل دقيق".

وكانت مصادر في سلاح البحرية الروسي قد أشارت منذ مدة إلى أن خبراء وفنيين تابعين لأسطول البحر الأسود الروسي زاروا المصنع الذي يتم فيه تعديل هذه الغواصة في منطقة بالتسيسك، وسمح لهم بمعاينة الغواصة والتعديلات التي أدخلت عليها.

وتعتبر "ستاري أوسكول" ثالث غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من أصل 6 طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3، لاستخدامها في حماية المواقع والأساطيل البحرية وتدمير الغواصات والسفن المعادية.

ويبلغ طول هذه الغواصة 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2350 طنا، كما يمكنها قطع مسافات تصل إلى 7500 ميل، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص إلى أعماق تصل إلى 300 م.

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وتم تزويدها بأحدث أنظمة السونار وتحديد المواقع، وسلحت بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة.

المصدر: سلاح روسيا