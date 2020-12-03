الروس يخترعون محملات مغناطيسية تزيل الاحتكاك

اخترع العلماء في الجامعة النووية الفدرالية الروسية (ميفي) محملا مغناطيسيا فريدا من نوعه بإمكانه تجنب خسائر الطاقة عند الاحتكاك.

وحسب العلماء الروس فإن الابتكار الجديد يختلف عن غيره ببساطة ومرونة التصميم.

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يذكر أن الموصلات الفائقة عبارة عن مواد ذات مقاومة صفرية للتيار الكهربائي. وإنها تستخدم عادة لإنتاج الأسلاك والكوابل. وهناك ميزة هامة أخرى وهي المغناطيسية الثنائية أو بالأحرى القدرة على دفع الحقل المغناطيسي من داخلها. ولا يستطيع المغناطيس الموضوع فوق موصل فائق السقوط عليه ويبقى حائما فوقه على ارتفاع معين.

وقام فريق من العلماء في معهد تكنولوجيات البلازما الليزر التابع للجامعة النووية الروسية بتصميم نوع جديد مبدئيا من المواد المشكلة التي تعتمد الموصلات الفائقة ذات الحرارة اعالية. واخترع استنادا إليها شكلا فريدا من المحملات غير التلامسية.

وقال البروفيسور في معهد البلازما والليزر الروسي: أظهرت بحوثنا أن الاستفادة من ظاهرة المغناطيسية الثنائية سمحت لنا باختراع محملات مغناطيسية مرنة غير تلامسية تتميز ببساطة التصميم وسعر منخفض.

ويمكن استخدامها في المحركات والمولدات وغيرها من الأجهزة ذات عنصر دوار، ما سيخفض إلى حد بعيد خسائر ناتجة عن الاحتكاك وسيزيد من فاعلية عمل تلك الأجهزة.

المصدر: نوفوستي