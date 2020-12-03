"كلاشينكوف" يكشف عن نموذج متعدد الأعيرة من بندقية شبه آلية

كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن نموذج جديد لبندقية "آكا بي- 521" شبه الآلية.

وقال ناطق باسم الشركة إن "كلاشينكوف" كشفت أولا نموذج عيار 5.45*39، ثم ظهر نموذج الصيد عيار 7.62*39 وأخيرا نموذج عيار 223 (Remington (5.56 *45 حسب معايير حلف الناتو.

ثم قرر خبراء الشركة تصميم بندقية شبه آلية تتميز بتعدد الأعيرة والمواسير. وذلك بفضل وجود علبتي الماسورة العلوية والسفلية.

ويعني ذلك أن صاحب السلاح يمكن أن يستبدل بسهولة ماسورة بأخرى ذات طول آخر وعيار آخر، الأمر الذي يميز البندقية الجديدة عن بنادق أنتجتها "كلاشينكوف" سابقا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا